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NASA опубликовало снимок темной стороны Плутона

Мир24
1 час назад

Представители космического агентства NASA обнародовали фотографию обратной стороны Плутона. Она была сделана шесть лет назад аппаратом New Horizons, сообщает The Planetary Science.

NASA опубликовало снимок темной стороны Плутона
Фото: NASANASA

В июле 2015 года аппарат пролетел мимо южного полушария карликовой планеты. Ученые смонтировали целое изображение на основе 360 сделанных тогда кадров.

На снимке видна часть ландшафта Плутона. На эту сторону не падал солнечный свет, но она освещалась лучами, отраженными от самого большого спутника – Харона.

Ученые рассмотрели область между южным полюсом Плутона и его экватором. По их мнению, там могут располагаться залежи азотного или метанового льда.

Свет от Харона был примерно таким же ярким, как свет Луны на Земле «в фазе первой четверти». Но восстановить детали снимка при таком освещении оказалось весьма непросто – мешали и блики Солнца, которое в тот момент находилось позади планеты, и туманная дымка атмосферы.

Тем не менее, ученым удалось определить, что южная область Плутона покрыта темным материалом, резко контрастирующим с более светлой поверхностью северного полушария. Вероятно, разница связана со сменой сезонов – лето на Плутоне завершилось за 15 лет до прибытия New Horizons. Отметим, что Плутону требуется 248 лет, чтобы обогнуть Солнце, поэтому его сезоны могут длиться несколько десятилетий.

В летнее время азотные и метановые льды на юге, возможно, превратились в пар, а частицы темной дымки осели над регионом. Авторы научной работы подчеркнули, что изображение может помочь понять, как меняется азотная атмосфера Плутона в течение его сезонов.

Ранее стало известно, что атмосфера Плутона начала исчезать. Это происходит по мере его удаления от Солнца.

Наука и техника,Роскосмос,NASA,
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