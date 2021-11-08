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К Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню

Москва24
1 час назад

В декабре к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню. Об этом пишет издание Daily Record со ссылкой на NASA.

К Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню
Фото: depositphotos/Molodec_depositphotos/Molodec_

Объект 4660 Nereus, длина которого составляет 330 метров, классифицировали как потенциально опасный астероид. Он максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров. Данное расстояние больше, чем между Землей и Луной в 10 раз.

Ранее российский астроном Владимир Сурди заявил, что гибель всего живого на Земле в результате столкновения планеты с астероидом является вполне реалистичным сценарием.

По словам Сурдина, исследователи сумели выявить некоторые закономерности таких событий и установили, что они происходят с четкой регулярностью. По их расчетам, разрушительные столкновения случаются раз в 100 миллионов лет. Таким образом, Земле будет угрожать реальная опасность примерно через 40 миллионов лет.

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