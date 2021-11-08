В декабре к Земле приблизится астероид размером с Эйфелеву башню. Об этом пишет издание Daily Record со ссылкой на NASA.

Фото: depositphotos/Molodec_ depositphotos/Molodec_

Объект 4660 Nereus, длина которого составляет 330 метров, классифицировали как потенциально опасный астероид. Он максимально приблизится к планете 11 декабря и пролетит на расстоянии 3,9 миллиона километров. Данное расстояние больше, чем между Землей и Луной в 10 раз.

Ранее российский астроном Владимир Сурди заявил, что гибель всего живого на Земле в результате столкновения планеты с астероидом является вполне реалистичным сценарием.