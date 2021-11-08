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Илон Маск сменил имя в соцсети

Lenta.ru
1 час назад

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сменил имя в Twitter. Теперь он зовется в соцсети Lorde Edge.

Илон Маск сменил имя в соцсети
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Местом жительства» он выбрал локацию под названием Tröllheim. Причину такого шага он пока не раскрыл.

8 ноября сообщалось, что подписчики Маска проголосовали и посоветовали миллиардеру продать десять процентов акций Tesla. В частности, за продажу ценных бумаг высказались 57,9 процентов респондентов, против — 42,1 процента. В общей сложности в голосовании приняли участие свыше 3,5 миллионов человек. Сам миллиардер заявил, что продажа акций является единственным способом заплатить налоги.

Ранее Илон Маск заявил, что «в последнее время слишком много обсуждают, что нереализованная прибыль является средством уклонения от уплаты налогов».

Наука и техника,Илон Маск,SpaceX,
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