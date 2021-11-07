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Ученый оценил шанс появления штамма COVID, уходящего от вакцин

Ura.Ru
1 час назад

Новый штамм коронавируса, который имеет шанс появиться в России, может быть уходящим от существующих вакцин от COVID-19, однако шанс такого события достаточно мал. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Ученый оценил шанс появления штамма COVID, уходящего от вакцин
Фото: ТАССТАСС

«Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в РФ. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например. Впрочем, пока что дельта прочно доминирует, что создает препятствие для закрепления новых штаммов», — сказал URA.RU Алексей Аграновский.

Вирусолог подчеркнул, что вариации коронавируса появляются постоянно.

«Варианты SARS CoV-2 появляются все время, пока происходит вирусная репликация (копирование РНК). Когда заражены большие популяции, выше шанс отбора тех мутаций, которые выгодны вирусу», — пояснил он.

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