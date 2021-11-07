Ученый оценил шанс появления штамма COVID, уходящего от вакцин

«Новый штамм может появиться в любой стране, где много случаев COVID-19. Например, в РФ. Свойства нового штамма предсказать сложно. Он может быть уходящим от вакцин штаммом, например. Впрочем, пока что дельта прочно доминирует, что создает препятствие для закрепления новых штаммов», — сказал URA.RU Алексей Аграновский.