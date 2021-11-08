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В Windows исчезли «Ножницы»

Lenta.ruиещё 1
44 минуты назад

Некоторые пользователи Windows 11 пожаловались на исчезновение встроенного приложения «Ножницы». Об этом сообщает издание The Verge.

В Windows исчезли «Ножницы»
Фото: UnsplashUnsplash

Предназначенная для создания скриншотов программа исчезла на ряде компьютеров под управлением актуальной ОС от Microsoft. По словам специалистов, это произошло из-за просроченного сертификата операционной системы 31 октября. Кроме «Ножниц» у многих пользователей исчезла сенсорная клавиатура и ряд эмодзи.

В Microsoft уже отреагировали на проблему. В компании заявили о патче KB4006746, который можно установить через «Центр обновления Windows». Количество пользователей, которые столкнулись с подобной проблемой, не раскрывается. Встроенное в ОС приложение «Ножницы» впервые появилось в системах от Microsoft в Windows Vista в 2007 году.

По словам журналистов, некоторые обладатели лицензионных копий Windows не получили возможность установить патч. В этом случае пользователям предложили временно изменить системную дату на устройстве на 30 октября или воспользоваться для создания скриншотов функцией Print Screen.

В начале ноября энтузиасты обнаружили в Windows 11 ошибку, из-за которой в ОС появлялись тысячи пустых папок. У некоторых пользователей Windows 10 также появляются пустые каталоги.

Наука и техника,Microsoft,
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