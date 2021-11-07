Диетолог назвала самые полезные продукты в преддверии зимы

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, какие продукты нужно включить в рацион в преддверии зимы, чтобы поддержать иммунитет. Об этом пишет Ura.ru.

Организм в это время года функционирует на меньшем уровне, снижаются процессы обмена веществ, и организм из-за этого страдает, напомнила Лазуренко.

Она рекомендовала обратить внимание на продукты с витамином группы B – это овощи, и витамином С - цитрусовые. Также перед началом зимы полезны зелень, специи, лук и чеснок.

Следует сделать упор на сезонные продукты, отметила диетолог. При этом фрукты и овощи нужно употреблять в свежем виде.