Диетолог назвала самые полезные продукты в преддверии зимы

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, какие продукты нужно включить в рацион в преддверии зимы, чтобы поддержать иммунитет. Об этом пишет Ura.ru.
Организм в это время года функционирует на меньшем уровне, снижаются процессы обмена веществ, и организм из-за этого страдает, напомнила Лазуренко.
Она рекомендовала обратить внимание на продукты с витамином группы B – это овощи, и витамином С - цитрусовые. Также перед началом зимы полезны зелень, специи, лук и чеснок.
Следует сделать упор на сезонные продукты, отметила диетолог. При этом фрукты и овощи нужно употреблять в свежем виде.
А вот снизить стоит каши, макароны, хлеб и другие углеводы, так как в зимнее время физическая активность человека снижается и быстрая энергия будет запасаться в виде жира, рассказала ранее врач-диетолог Марина Макиша