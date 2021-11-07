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Диетолог назвала самые полезные продукты в преддверии зимы

Ювелина Бернст
1 час назад

Врач-терапевт, диетолог Наталья Лазуренко рассказала, какие продукты нужно включить в рацион в преддверии зимы, чтобы поддержать иммунитет. Об этом пишет Ura.ru.

Диетолог назвала самые полезные продукты в преддверии зимы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Организм в это время года функционирует на меньшем уровне, снижаются процессы обмена веществ, и организм из-за этого страдает, напомнила Лазуренко.

Она рекомендовала обратить внимание на продукты с витамином группы B – это овощи, и витамином С - цитрусовые. Также перед началом зимы полезны зелень, специи, лук и чеснок.

Следует сделать упор на сезонные продукты, отметила диетолог. При этом фрукты и овощи нужно употреблять в свежем виде.

А вот снизить стоит каши, макароны, хлеб и другие углеводы, так как в зимнее время физическая активность человека снижается и быстрая энергия будет запасаться в виде жира, рассказала ранее врач-диетолог Марина Макиша

Наука и техника,РИА Ura.ru,
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