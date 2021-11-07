Каждый пятый инфицированный коронавирусом имеет среди симптомов кожные проявления инфекции, сообщает ИА DEITA.RU. При такой частоте выявлений эти признаки считаются распространёнными.
Порядка 20% заболевших COVID-19 имеют кожные симптомы проявления болезни, а именно, участки на пальцах рук и ног, которые отличаются цветом. Как правило, отмечается покраснение, также бывают пузырьки и гнойнички, пишут Известия.
Данные симптомы классифицированы специалистами Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, и госпиталя в Коммунарке как распространённые кожные проявления коронавируса.
Врачи связывают данное проявление недуга с поражением сосудов. Дерматологи убеждены, что пациентов с подобными проявлениями следует обследовать на особенности свертывания крови, чтобы избежать более серьёзных последствий болезни.
Симптом получил название ковидные пальцы и если ранее он был присущ по большей части детям и подросткам, то теперь отмечается и у представителей старшей возрастной категории.
Внешне ковидные пальцы напоминают обмороженные конечности, а пациенты жалуются на боль, зуд и отёк. При этом в литературе описаны случаи, когда подобные симптомы коронавируса держались на протяжении нескольких месяцев.