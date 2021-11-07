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Новый симптом коронавируса обнаружили врачи

Deita.ru
47 минут назад

Каждый пятый инфицированный коронавирусом имеет среди симптомов кожные проявления инфекции, сообщает ИА DEITA.RU. При такой частоте выявлений эти признаки считаются распространёнными.

Порядка 20% заболевших COVID-19 имеют кожные симптомы проявления болезни, а именно, участки на пальцах рук и ног, которые отличаются цветом. Как правило, отмечается покраснение, также бывают пузырьки и гнойнички, пишут Известия.

Данные симптомы классифицированы специалистами Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, и госпиталя в Коммунарке как распространённые кожные проявления коронавируса.

Врачи связывают данное проявление недуга с поражением сосудов. Дерматологи убеждены, что пациентов с подобными проявлениями следует обследовать на особенности свертывания крови, чтобы избежать более серьёзных последствий болезни.

Симптом получил название ковидные пальцы и если ранее он был присущ по большей части детям и подросткам, то теперь отмечается и у представителей старшей возрастной категории.

Внешне ковидные пальцы напоминают обмороженные конечности, а пациенты жалуются на боль, зуд и отёк. При этом в литературе описаны случаи, когда подобные симптомы коронавируса держались на протяжении нескольких месяцев.

Наука и техника,Видео,РИА "Дейта",
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