На МКС прошли испытания универсального робота

Компания GITAI провела успешную демонстрацию возможностей одного из своих роботов на борту Международной Космической Станции. Во время этой демонстрации робот выполнял различные работы, находясь в шлюзовом модуле Nanoracks Bishop Airlock.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Испытания проводились с 13 по 16 октября этого года. Эти испытания стали результатом совместной работы специалистов НАСА и компании GITAI. Компания GITAI, со своей стороны, предоставила робота, обеспечила дистанционное управление и передачу информации на Землю. НАСА же обеспечило запуск робота GITAI S1 на космическую станцию, где астронавты произвели установку этого робота в помещении шлюзовой камеры.