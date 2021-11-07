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Названы условия для наилучшей эффективности масок от коронавируса

Ювелина Бернст
20 минут назад

Маски обеспечивают наилучшую защиту в помещении и при длительном контакте с зараженными коронавирусом. Об этом сообщает издание Nature со ссылкой на исследование эпидемиолога из Калифорнийского университета в Беркли Джозефа Левнарда и эпидемиолога из Калифорнийского департамента общественного здравоохранения в Ричмонде Симу Джайн.

Они отобрали около 1280 человек в Калифорнии, у которых с февраля по сентябрь 2021 года был выявлен коронавирус, и еще столько же с отрицательным результатом на COVID-19.

Исследование показало, что наибольший риск заражения при контакте людьми с COVID-19 имели участники, которые не были полностью вакцинированы и взаимодействовали с больными в помещении более трех часов.

Более низкие шансы заразиться имели участники, которые во время встречи с зараженными были в масках. Маски носили и вакцинированные участники, и остальные.

При этом ношение маски не показывало явного преимущества, когда участник вступал в прямой физический контакт с человеком с COVID-19, или когда этот человек был членом семьи участника, уточнили исследователи.

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