Xiaomi 12 лишился продающей функции

Камера флагманского смартфона Xiaomi на базе чипа Snapdragon 898 не получит долгожданный сенсор на 200 Мп от компании Samsung, отмечает инсайдер Digital Chat Station.

Фото: Xiaomi Xiaomi

Несмотря на то, что ранее утечки указывали на наличие 200 Мп камеры в Xiaomi 12, инсайдер отмечает, что основной модуль смартфона будет представлен 50 Мп сенсором. При этом дополнительные модули не получат каких-либо значительных улучшений по сравнению с прошлогодней моделью, так как в отличие от конкурентов Xiaomi 12 не будет оснащен качественным перископическим или сверхширокоугольным модулями.

С 2019 года многие флагманские модели смартфонов компании Xiaomi поставлялись со 108 Мп модулями от Samsung.

Инсайдер также отмечает, что Xiaomi 12 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, возможно, имея в виду 120 Вт, как в смартфонах Mix 4, 11T Pro и Redmi Note 11 Pro+.

Ожидается, что первые новинки 2022 года будут представлены в ходе конференции Qualcomm Snapdragon Tech Summit, которая пройдет с 30 ноября по 2 декабря 2021 года.