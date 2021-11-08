Xiaomi 12 лишился продающей функции

Камера флагманского смартфона Xiaomi на базе чипа Snapdragon 898 не получит долгожданный сенсор на 200 Мп от компании Samsung, отмечает инсайдер Digital Chat Station.
Несмотря на то, что ранее утечки указывали на наличие 200 Мп камеры в Xiaomi 12, инсайдер отмечает, что основной модуль смартфона будет представлен 50 Мп сенсором. При этом дополнительные модули не получат каких-либо значительных улучшений по сравнению с прошлогодней моделью, так как в отличие от конкурентов Xiaomi 12 не будет оснащен качественным перископическим или сверхширокоугольным модулями.
С 2019 года многие флагманские модели смартфонов компании Xiaomi поставлялись со 108 Мп модулями от Samsung.
Инсайдер также отмечает, что Xiaomi 12 получит поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт, возможно, имея в виду 120 Вт, как в смартфонах Mix 4, 11T Pro и Redmi Note 11 Pro+.
Ожидается, что первые новинки 2022 года будут представлены в ходе конференции Qualcomm Snapdragon Tech Summit, которая пройдет с 30 ноября по 2 декабря 2021 года.
Ранее «Газета.Ru» рассказывала о новинках серии Redmi Note 11.