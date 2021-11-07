Раскрыта тайна гробницы рыцаря Средневековья

Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы Эдуарда Вудстокского (Черный принц), являвшегося старшим сыном короля Англии Эдуарда III и одним из величайших рыцарей Средневековья. Захоронение находится в Кентерберийском соборе.

Фото: Wikimedia Wikimedia

Эдуард Вудстокский жил между 1330 и 1376 годами. Он руководил армией в ключевых сражениях Столетней войны и считался одним из лучших воинов своего времени. Несмотря на всю свою воинскую доблесть и славный боевой путь, наследник английского престола умер не на поле брани, а от инфекционного заболевания.

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Черный принц скончался в возрасте 45 лет. За день до своей смерти он продиктовал подробные инструкции о том, как должна выглядеть его могила. Эдуард Вудстокский хотел быть одет в роскошные доспехи, словно он готов пойти в очередной военный поход.

Лишь спустя шесть столетий группа исследователей во главе с Джессикой Баркер, преподавателем из Института искусства Курто, впервые заглянула внутрь захоронения. Сделали ученые это при помощи эндоскопа. Первое, что их поразило, это то, насколько точно созданы доспехи принца.

«Это та самая броня, которая украшает гробницу. Она воспроизведена с максимальной точностью, вплоть до мельчайших деталей вроде заклепок», - приводит издание The Art Newspaper слова Баркер.

Помимо этого, специалисты выяснили, что могила и украшающая ее бронзовая статуя были сделаны спустя десять лет после смерти Эдуарда Вудстокского, а не сразу после его кончины, как считалось раньше.

В материале также отмечается, что гробница Черного принца внешне сильно напоминает усыпальницу его отца - Эдуарда III, которая находится в Вестминстерском аббатстве (король умер в 1377-м, спустя год после ухода из жизни его сына). Установкой мемориалов занимался сын Эдуарда Вудстокского - король Ричард II, заказавший одновременно изготовление гробниц отца и деда, строго соблюдая инструкции Черного принца.