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В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест

Елена Прошина
20 минут назад

Вероятность обнаружить COVID-19 при тестировании снижается на четвертый — пятый день болезни, поэтому иногда у зараженного есть все симптомы, но тест показывает отрицательный результат, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессора Наталью Пшеничную.

В Роспотребнадзоре объяснили отрицательный тест при COVID-19
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат. По словам эксперта, у коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования не представляется возможным.

Как отметила Пшеничная, если есть респираторные симптомы, например, кашель, насморк, повышение температуры, то человек может заподозрить у себя коронавирус, особенно если несколько дней назад контактировал с больным. Однако, чтобы поставить диагноз, необходимо лабораторное тестирование.

Как сообщил ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, на фоне распространения новых штаммов COVID-19 потеря обоняния встречается реже, чем ранее. «Диагностика заболевания «стала серьезной проблемой по той причине, что картинка изменилась», — отметил медик. Болибок назвал простой способ установить болезнь без анализов и аппаратуры.

Наука и техника,Владимир Болибок,Роспотребнадзор,РИА Новости,
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