«Ковидные пальцы»: У коронавируса появился еще один симптом

Около 20% пациентов, заразившихся COVID-19, жалуются на кожные заболевания, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

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Врачи «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке внесли симптом «ковидных пальцев» в список распространенных кожных проявлений коронавируса. Внешне такая патология похожа на обморожение или травму.

По словам экспертов, «ковидные пальцы» относятся к группе заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен. Данный симптом, как правило, проявляется у детей и подростков, однако в последнее время его часто наблюдают у людей старшего поколения, — заявила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина.

Во время проявлений может измениться цвет кожных покровов, в ряде случаев появляются высыпания красного цвета: на животе, груди, спине, конечностях, лице, в полости рта и носоглотке. Пациенты обращаются за медицинской помощью, сдают анализ на коронавирус, который не подтверждается. Но уже через два-три дня мазок слизистой носа и горла показывает наличие заболевания у пациента.