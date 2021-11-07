В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.49EUR 82.81
Войти в почту

Врачи предупредили о «ковидных пальцах»

Елена Прошина
1 час назад

Около 20% пациентов, заразившихся COVID-19, жалуются на кожные заболевания, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов.

«Ковидные пальцы»: У коронавируса появился еще один симптом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Врачи «Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии» и госпиталя в Коммунарке внесли симптом «ковидных пальцев» в список распространенных кожных проявлений коронавируса. Внешне такая патология похожа на обморожение или травму.

По словам экспертов, «ковидные пальцы» относятся к группе заболеваний, в основе которых лежит иммунопатологическое воспаление сосудов — артерий, артериол, капилляров и вен. Данный симптом, как правило, проявляется у детей и подростков, однако в последнее время его часто наблюдают у людей старшего поколения, — заявила руководитель Центра диагностики нарушений у пациентов, перенесших COVID-19, Мария Петина.

Во время проявлений может измениться цвет кожных покровов, в ряде случаев появляются высыпания красного цвета: на животе, груди, спине, конечностях, лице, в полости рта и носоглотке. Пациенты обращаются за медицинской помощью, сдают анализ на коронавирус, который не подтверждается. Но уже через два-три дня мазок слизистой носа и горла показывает наличие заболевания у пациента.

Ранее британские ученые назвали симптом коронавируса, который проявляется только у тех, кто привился от вируса. Авторы исследования проанализировали данные самого популярного в мире приложения для отслеживания симптомов COVID-19 и пришли к выводу, что частым симптомом болезни для тех, кто уже вакцинировался, является чихание.

Наука и техника,COVID-19,газета "Известия",
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители