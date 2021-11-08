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Найдено средство против коронавирусов будущего

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Исследователи из США выявили антитело, которое может бороться с различными коронавирусными инфекциями — в том числе SARS и COVID-19. Посвященная перспективному средству против коронавирусов статья ученых опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Средство против коронавирусов будущего нашли в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалисты из университетов Дьюка и Северной Каролины проанализировали образцы крови двух пациентов. Один из них заразился оригинальным вирусом SARS-CoV-1 17 лет назад, другой переболел COVID-19. Им удалось найти более 1,7 тысячи антител. 50 были способны связываться как с SARS-CoV-1, так и с SARS-CoV-2. Одно из этих перекрестных антител, DH1047, оказалось особенно мощным – оно способно связываться со множеством коронавирусов животных.

В экспериментах на мышах исследователи показали, что антитело эффективно нейтрализует как SARS, так и COVID-19 и его различные варианты. Также антитело оказалось способным снижать тяжесть болезней при введении как до, так и после заболеваний. По мнению исследователей, DH1047 способна в будущем послужить основой для универсальных вакцин против коронавируса. «Возможно, антитело можно будет применить против SARS-CoV-3 или SARS-CoV-4», — считает один из исследователей, постдок Университета Северной Каролины Давид Мартинес.
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