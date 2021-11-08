Средство против коронавирусов будущего нашли в США

В экспериментах на мышах исследователи показали, что антитело эффективно нейтрализует как SARS, так и COVID-19 и его различные варианты. Также антитело оказалось способным снижать тяжесть болезней при введении как до, так и после заболеваний. По мнению исследователей, DH1047 способна в будущем послужить основой для универсальных вакцин против коронавируса. «Возможно, антитело можно будет применить против SARS-CoV-3 или SARS-CoV-4», — считает один из исследователей, постдок Университета Северной Каролины Давид Мартинес.