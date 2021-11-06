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Умерла вдова космонавта Леонова

Lenta.ru
42 минуты назад

Вдова космонавта Алексея Леонова Светлана умерла в субботу, 6 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомого семьи.

Умерла вдова космонавта Леонова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, причиной смерти женщины стал COVID-19.

11 октября 2019 года из-за острой сердечной недостаточности в реанимации московского госпиталя после продолжительной болезни скончался советский космонавт Алексей Леонов.

Умер Алексей Леонов

Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года. В июле 1975 года — совместно с Валерием Кубасовым — Леонов совершил второй полет в космос в качестве командира «Союза-19», когда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран. Космонавту было дважды присвоено звание Героя Советского Союза.

Наука и техника,Алексей Леонов,РИА Новости,
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