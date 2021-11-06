Умерла вдова космонавта Леонова

Леонов стал первым человеком, вышедшим в открытый космос. Это произошло в марте 1965 года. В июле 1975 года — совместно с Валерием Кубасовым — Леонов совершил второй полет в космос в качестве командира «Союза-19», когда впервые была проведена стыковка кораблей двух разных стран. Космонавту было дважды присвоено звание Героя Советского Союза.