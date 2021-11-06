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Назван способный резко снизить сахар в крови овощ

Майк Габриелян
1 час назад

Американские медики назвали чеснок своеобразным лекарством против диабета 2-го типа. Он помогает контролировать уровень сахара в крови, являясь одним из самых эффективных продуктов для диабетиков. Об этом пишет британское издание Express со ссылкой на доктора Сару Брюэра.

Назван способный резко снизить сахар в крови овощ
Фото: ТАССТАСС

По словам врача, чеснок эффективен из-за особого соединения – аджоена.

Исследования показывают, что «аджоен может снизить уровень глюкозы на 25 процентов». Употребление двух-трех зубчиков чеснока в день может снизить уровень холестерина ЛПНП (липопротеины низкой плотности).

Холестерин ЛПНП иногда называют «плохим холестерином» из-за его связи с риском атеросклероза. Он может закупоривать артерии. Часто это сопровождается диабетом.

«Недавние исследования показывают, что чесночное масло улучшает толерантность к глюкозе и может уменьшить потерю белка через почки», - добавила доктор Брюэр.

Профессор Эрик Блок из Университета штата Нью-Йорк открыл аджоен в 1984 году, назвав его в честь коллег - исследователей из Венесуэлы («ajo» - чеснок по-испански).

Диабет 2 типа наблюдается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или вырабатываемый ею инсулин не усваивается клетками. Инсулин - гормон, регулирующий уровень сахара в крови в организме.

Специалисты отмечают, что употребление чеснока может негативно сказываться на пищеварительном тракте. Поэтому прибегать к самолечению нельзя, необходимо посоветоваться с врачами.

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