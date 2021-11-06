Ученые сделали неожиданное открытие в поиске лекарства от коронавируса

Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили свойства яда скорпиона и выяснили, как он влияет на новые штаммы коронавируса. Свои выводы они опубликовали на сайте шотландского вуза.

Фото: EPA-EFE EPA-EFE

Яд скорпионов содержит «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, часть которых оказывают сильное антибактериальное и противовирусное действие, утверждают исследователи.

По их мнению, этот яд может стать основой для новых препаратов от COVID-19. Ученые намерены очистить яд от токсинов и выделить противовирусные вещества.