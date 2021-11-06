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Ученые сделали неожиданное открытие в поиске лекарства от коронавируса

Ювелина Бернст
1 час назад

Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили свойства яда скорпиона и выяснили, как он влияет на новые штаммы коронавируса. Свои выводы они опубликовали на сайте шотландского вуза.

Ученые сделали неожиданное открытие в поиске лекарства от коронавируса
Фото: EPA-EFEEPA-EFE

Яд скорпионов содержит «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, часть которых оказывают сильное антибактериальное и противовирусное действие, утверждают исследователи.

По их мнению, этот яд может стать основой для новых препаратов от COVID-19. Ученые намерены очистить яд от токсинов и выделить противовирусные вещества.

The Telegraph со ссылкой на обзор более десятка клинических исследований ранее сообщил, что риск тяжелого течения COVID-19 может снизить внутривенное введение витамина C. Это восстановит уровень кислорода в крови, подавит воспаление и ускорит восстановление организма.

Наука и техника,Daily Telegraph,
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