Ученые сделали неожиданное открытие в поиске лекарства от коронавируса

Ученые из Абердинского университета в Шотландии и Университета Суэцкого канала в Египте изучили свойства яда скорпиона и выяснили, как он влияет на новые штаммы коронавируса. Свои выводы они опубликовали на сайте шотландского вуза.
Яд скорпионов содержит «удивительный коктейль» из биологически активных пептидов, часть которых оказывают сильное антибактериальное и противовирусное действие, утверждают исследователи.
По их мнению, этот яд может стать основой для новых препаратов от COVID-19. Ученые намерены очистить яд от токсинов и выделить противовирусные вещества.
The Telegraph со ссылкой на обзор более десятка клинических исследований ранее сообщил, что риск тяжелого течения COVID-19 может снизить внутривенное введение витамина C. Это восстановит уровень кислорода в крови, подавит воспаление и ускорит восстановление организма.