Конструктор-любитель из Иркутска создал всесезонный аэромобиль. Видео

Конструктор-любитель из Иркутска Виктор Горохов создал всесезонный аэромобиль для внуков. Машина ездит благодаря винтовой тяге летом - на колесах, а зимой "встает" на лыжи. Об этом мастер рассказал съемочной группе Ruptly в пятницу.

На кадрах видно, как Виктор на самодельном средстве передвижения лихо рассекает по заснеженному бездорожью. Так же конструктор демонстрирует внутреннее устройство аэромобиля.

"Это я так для себя установил, что это же вообще достижение: лыжи лыжами, а можно же и летом кататься - аэромобиль получается", - подчеркнул Горохов.

Машину конструктор назвал "ВИГОЛ" в честь инженеров - себя самого и двух сыновей. По словам Горохова, аэромобиль ездит на двигателе от дельтаплана мощностью 50 лошадиных сил, на который мужчина установил редуктор от моторной лодки. Салон же почти не отличается от автомобильного: есть руль, педали тормоза и газа, ручник, поворотники и фары.