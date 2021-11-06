Российские космонавты пройдут обучение на корабле Crew Dragon

Россия и США планируют «перекрёстные» полёты на Международную космическую станцию (МКС). Поэтому космонавты двух государств собираются провести совместные тренировки. «Роскосмос» подготовил предварительный список отечественных космонавтов для обучения на кораблях Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска и теперь ожидает, когда определится дата начала обучения.

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Замначальника Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по науке и развитию Владимир Дубинин рассказал «Интерфаксу», что американцы уже владеют навыками управления российским кораблём «Союз», а процесс обучения для полёта отработан.

«Ну и, соответственно, посмотрим, что у них там за Crew Dragon», — пояснил он.

О том, что Россия и США рассматривают возможность совместных тренировок 29 октября сообщила руководитель пилотируемой программы Американского космического агентства NASA Кэти Людерс. По словам руководителя программы NASA на МКС Джоэля Монтальбано, первый «перекрёстный» полёт, когда российский космонавт войдёт в состав американской команды, может состояться уже осенью 2022 года.

Перекрёстная система по доставке экипажей на МКС действовала до 2011 года. Затем и российские, и американские космонавты летали на МКС на кораблях РФ. С 2020 года NASA и «Роскосмос» вели переговоры о том, чтобы возобновить перекрёстную доставку, а в марте 2021 года объявили о достигнутой договорённости.

В мае 2020 года SpaceX Илона Маска осуществила запуск в космос корабля Crew Dragon с двумя американскими астронавтами на борту. Космический корабль США впервые с 2011 года доставил экипаж на МКС.