Как узнать о взломе своего смартфона: главные признаки

Стали известны главные признаки взлома смартфона. О них рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Ангара» Руслан Косарим, передает «Прайм».

По словам эксперта, любая аномальная или подозрительная активность смартфона может указывать, что до него добрались киберпреступники,

«Одним из вероятных признаков взлома смартфона может быть увеличение скорости разрядки… возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор», - отметил Косарим.

Появление новых приложений, установку которых вы не производили, также может указывать на взлом смартфона. Удалить такие приложения нельзя, при попытке отключения они самостоятельно загружаются вновь.

Еще одним признаком заражения считается невозможность запуска антивируса и автоматическая блокировка приложений безопасности. Эта «черная метка» хакеров означает, что программа-троян блокирует антивирус.

Стоит насторожиться и при появлении подозрительных уведомлений. Они могут свидетельствовать о несанкционированных изменениях прошивки.