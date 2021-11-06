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Как узнать о взломе своего смартфона: главные признаки

Майк Габриелян
59 минут назад

Стали известны главные признаки взлома смартфона. О них рассказал эксперт по информационной безопасности компании «Ангара» Руслан Косарим, передает «Прайм».

Как узнать о взломе своего смартфона: главные признаки
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам эксперта, любая аномальная или подозрительная активность смартфона может указывать, что до него добрались киберпреступники,

«Одним из вероятных признаков взлома смартфона может быть увеличение скорости разрядки… возможно, в нем поселился вирус-шпион, фоновая активность которого повышает нагрузку на аккумулятор», - отметил Косарим.

Появление новых приложений, установку которых вы не производили, также может указывать на взлом смартфона. Удалить такие приложения нельзя, при попытке отключения они самостоятельно загружаются вновь.

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Еще одним признаком заражения считается невозможность запуска антивируса и автоматическая блокировка приложений безопасности. Эта «черная метка» хакеров означает, что программа-троян блокирует антивирус.

Стоит насторожиться и при появлении подозрительных уведомлений. Они могут свидетельствовать о несанкционированных изменениях прошивки.

Одним из самых явных признаков будет беспричинное списание денег со счета. В таком случае надо сначала выяснить причины у мобильного оператора, а затем проверить смартфон на взлом.
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