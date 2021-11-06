Ученые нашли способ сделать Марс пригодным для жизни

Российские учёные из Объединённого института ядерных исследований предложили способ, который, по их мнению, поможет в будущем сделать Марс пригодным для жизни. Способ заключается в заселении на Марс лишайников и микроорганизмов, способных синтезировать неорганические вещества в органику.

Фото: NASA NASA

Специалисты предложили такой способ на фоне растущей плотности населения Земли, из-за чего рано или поздно встанет вопрос нехватки места. Способ преобразования и последующей колонизации Марса заключается в размножении колоний лишайников и бактерий-автотрофов — организмов, синтезирующих органические вещества из неорганических. Лишайники и бактерии необходимо высадить в долинах Маринер и равнине Эллада, расположенных близко к экватору планеты, благодаря чему «колонизаторы» будут защищены от выжигающего ультрафиолета, перепадов температуры и песчаных бурь.

Такой выбор обусловлен более или менее подходящими физическими и климатическими стартовыми условиями: температурой воздуха, более высоким атмосферным давлением по сравнению с «нулевым» уровнем планеты, и, не исключено, что жидкой водой, согласно спутниковым данным.