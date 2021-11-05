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Враги молодости: Какие продукты ускоряют старение человека

Майк Габриелян
37 минут назад

Известный российский диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург назвал продукты, ускоряющие старение организма. В рейтинг вошли жареная пища, сахар, быстрые углеводы, красное мясо и масло, богатое «Омегой-6». Об этом сообщает Ura.ru.

Враги молодости: Какие продукты ускоряют старение человека
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Все эти продукты способствуют развитию гипертонии, атеросклероза, сахарного диабета, опухолей. Чтобы питание защищало от ускоренного старения, оно должно быть максимально разнообразным и минимально жареным», — заявил Гинзбург.

По его словам, любая однообразная еда и преобладание в рационе жареного ведет к быстрому старению организма.

Диетолог предостерег от излишнего потребления сахара и сахаросодержащих продуктов, белого хлеба, выпечки, картофеля, риса.

Кроме того, опасность представляют продукты, содержащие транс-жиры, маргарин, масла, богатые Омега-6. Не стоит часто употреблять красное мясо и изделия глубокой переработки.

Ранее специалисты назвали 8 вкусных продуктов, которые помогут сохранить молодость кожи и организма.

Наука и техника,Михаил Гинзбург,РИА Ura.ru,
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