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Ученые назвали спасающий от тяжелой формы коронавируса витамин

Ювелина Бернст
1 час назад

Витамин С может повысить уровень кислорода в крови, снизить уровень воспалительного процесса в организме и сократить срок стационарного лечения, пишет The Telegraph со ссылкой на обзор более десятка клинических исследований, подтверждающих эту гипотезу.

Ученые назвали спасающий от тяжелой формы коронавируса витамин
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ученые из Уханя установили, что витамин С ускоряет выздоровление в 70% случаев по сравнению с плацебо. Часть исследований показала, что при приеме витамина С в тяжелую форму COVID-19 переходит только у трети пациентов в стационаре.

Для этого нужно вводить витамин С внутривенно ежедневного в дозе от 6 до 24 граммов, уточнили исследователи из новозеландского университета. При этом витамин надо вводить не в чистом виде, а с добавками.

Отмечается, что, как правило, у больных коронавирусом и после выздоровления наблюдается дефицит витамина С. Поэтому специалисты советуют принимать витамин и после выздоровления.

Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников ранее перечислил препараты, которые нельзя применять при лечении COVID-19 в домашних условиях. Он назвал кортикостероиды, противовирусные препараты и антибиотики.

Наука и техника,Александр Мельников,Федеральное медико-биологическое агентство,Daily Telegraph,
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