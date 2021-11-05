Назван защищающий от тяжелой формы коронавируса витамин

Ученые выявили способ защитить организм от тяжелой формы коронавируса. В материале, опубликованном на сайте издания The Telegraph, говорится, что введение витамина С внутривенно положительно влияет на борьбу организма с заболеванием.

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Специалисты пришли к выводу, что витамин С повышает темпы выздоровления от коронавируса на 70 процентов по сравнению с плацебо. Как уточнила один из авторов исследования Анитра Карр из Университета Отаго в Новой Зеландии, у тех пациентов, которые принимали витамин С, повысился уровень кислорода в крови и снизились маркеры воспаления.

Она назвала и эффективную дозу: от 6 граммов до 24 граммов внутривенно.