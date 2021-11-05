Обнаружен «смертельный» при коронавирусе ген

Ученые Оксфордского университета выявили ген, наличие которого удваивает риск развития дыхательной недостаточности при коронавирусе и увеличивает вероятность летального исхода. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Genetics.

Речь идет о гене LZTFL1. По данным ученых, он не дает клеткам в дыхательных путях и легких правильно реагировать на вирус.

Этот ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения, у 15% европейцев и у 2% людей афро-карибского происхождения, утверждают исследователи. Они полагают, что это может объяснять более высокий уровень смертности у людей азиатского происхождения в Великобритании.

Люди с этим геном особенно выиграют от вакцинации, которая остается лучшим методом защиты, добавили ученые.