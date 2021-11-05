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Место неизвестной 2000-летней битвы обнаружено в Швейцарии

Российская Газета
54 минуты назад

В Швейцарии археолог-любитель обнаружил сотни артефактов в поле, на котором, как установили затем профессиональные эксперты, около 2000 лет назад произошла неизвестная историкам битва римской армии с армией местных племен.

Место неизвестной 2000-летней битвы обнаружено в Швейцарии
Фото:  iStock iStock

Об открытии рассказывает Swissinfo. Его совершил Лукас Шмид, волонтер местной археологической ассоциации. При помощи металлоискателя он обследовал обширную территорию в отдаленном юго-восточном уголке Швейцарии.

Сообщается, что недалеко от ущелья Крап-Сес между городами Тифенкастель и Кунтер Шмид нашел множество артефактов, которые сразу заинтересовали профессиональных археологов. В числе находок, например, оказался хорошо сохранившийся римский кинжал. Также были обнаружены остатки воинской амуниции и оружия, в том числе части щита.

Изучив находки, эксперты пришли к выводу, что все эти артефакты были оставлены на поле битвы, которая произошла между римлянами и местным племенем примерно в 15 году до нашей эры. На эту мысль ученых натолкнули и другие артефакты, обнаруженные в этом же районе в предыдущие годы.

Археологи также предположили, что в этой битве римлянам противостояло местное племя раэтов. Находки указывают на то, что это могло и не быть открытое столкновение. По словам профессора Петера Шварца из Университета Базеля, похоже, что местные солдаты прятались в лесу и обстреливали римлян из метательного оружия, в том числе пращи и катапульты.

Шварц также считает, что в той битве приняли участие до 1500 солдат, что делает ее довольно незначительной стычкой по сравнению с другими римскими полями сражений в Европе. Но для Швейцарии это важное открытие, поскольку ранее здесь никогда не находили мест римских сражений.

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