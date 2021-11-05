НАСА запустит корабль для отклонения курса астероида

НАСА планирует в следующем году столкнуть космический корабль, летящий со скоростью 24 тысячи километров час, об астероид в ходе испытания «планетарной защиты». Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

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Проект DART (Double Asteroid Redirection Test) призван ответить на вопрос, является ли столкновение аппарата с астероидом эффективным способом отклонения курса небесного тела, которое может угрожать Земле в будущем. По оценкам НАСА, стоимость миссии составит 330 миллионов долларов.

Космический корабль DART запустят на борту ракеты SpaceX Falcon 9 в 22:20 по тихоокеанскому времени 23 ноября с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Если запуск состоится в это время, то столкновение с астероидом произойдет в период с 26 сентября по 1 октября следующего года на расстоянии около 11 миллионов километров от Земли.

Целью является астероид Диморфос диаметром около 160 метров и вращающийся вокруг более крупного астероида Дидимоса. Хотя ни одно из этих небесных тел не угрожает Земле, они являются идеальными кандидатами из-за возможности наблюдать за ними с помощью наземных телескопов.