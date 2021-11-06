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Запуск миссии Crew-3 на МКС вновь перенесли

ТАССиещё 3
8 минут назад

Отправка третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) отложена как минимум до 10 ноября из-за более позднего возвращения второго экипажа этого проекта. Об этом в пятницу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск миссии Crew-3 на МКС вновь перенесли
Фото: SpaceXSpaceX

Ранее старт был сдвинут на 8 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в штате Флорида, теперь же из-за того, что приводнение Crew-2 намечено на тот же день, сроки запуска перенесены еще на двое суток. "Запуск миссии Crew-3 теперь намечен не ранее чем на 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (05:03 мск 11 ноября)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Отмечается, что стыковка корабля с МКС запланирована на 11 ноября в 19:10 по времени Восточного побережья США (03:10 мск 12 ноября).

На борту космического корабля компании SpaceX к станции отправятся американские астронавты Раджа Чари, Том Маршберн и Кайла Бэррон, а также астронавт Европейского космического агентства Маттиас Маурер.
Наука и техника,SpaceX,NASA,Европейское космическое агентство,
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