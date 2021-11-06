Запуск миссии Crew-3 на МКС вновь перенесли

Отправка третьего экипажа на корабле Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС) отложена как минимум до 10 ноября из-за более позднего возвращения второго экипажа этого проекта. Об этом в пятницу сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ).

Ранее старт был сдвинут на 8 ноября из-за неблагоприятных погодных условий в штате Флорида, теперь же из-за того, что приводнение Crew-2 намечено на тот же день, сроки запуска перенесены еще на двое суток. "Запуск миссии Crew-3 теперь намечен не ранее чем на 10 ноября в 21:03 по времени Восточного побережья США (05:03 мск 11 ноября)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.