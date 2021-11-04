Ученый рассказал о главной ошибке при вакцинации в России

Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал ошибки в попытках остановить пандемию в России с помощью вакцинации. Его слова приводит «Московский комсомолец».
По словам специалиста, в России вакцинация сильно растянута во времени: она продолжается уже полтора года.
«Пока одни только думают прививаться, у других титры антител уже снизились, и вирус продолжает циркулировать, наращивая свою мощность и приспосабливаясь к новым условиям», - заявил Волчков.
Он считает, что нужно «разом оборвать эту цепочку».
От продолжения пандемии страну спасет, по мнению ученого, вакцинация 70% населения.
Однако, учитывая, что оставшиеся 30% — это дети, которых не вакцинирую, то нужно вакцинировать абсолютно все взрослое население, добавил Волчков.
Американские ученые ранее заявили, что вакцинация в пять раз лучше защищает от COVID-19, чем перенесенная инфекция