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Ученые зафиксировали мощную магнитную бурю

ТАСС
21 минуту назад

Ученые зафиксировали одну из самых мощных магнитных бурь за последние несколько лет. Она началась в ночь на 4 ноября, нестабильность магнитного поля Земли будет продолжаться не менее двух-трех суток, сообщает в четверг сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

На Земле неожиданно началась мощная магнитная буря
Фото: NASANASA

"На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня семь (при максимальном значении девять), что соответствует магнитной буре третьего уровня по пятибалльной шкале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться не менее двух-трех суток, однако вероятность достижения текущих максимумов невелика.

"Текущая магнитная буря должна завершиться не позднее чем к 12-15 часам по московскому времени", - уточняется в сообщении.

Наука и техника,РАН,
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