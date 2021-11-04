Установлена еще одна причина тяжелого течения COVID-19

Ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском Квинсленде выявили новую группу людей, подверженную тяжелому течению коронавируса, пишет Daily Mail со ссылкой на одного из авторов работы Джу-Шенг Онга.
К этой группе относятся люди, страдающие изжогой, утверждают исследователи. Они выяснили, что гены, провоцирующие изжогу, могут повлиять и на состояние при COVID-19. В частности, они на 15% повышают риск тяжелого течения и госпитализации при коронавирусе.
Причина в том, что данный недуг имеет общие с «ковидом» факторы риска: ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.
Врач-терапевт, пульмонолог Алексей Никишенков ранее сообщил, что развитие тяжелой формы COVID-19 с большим поражением легких может возникнуть через 3-5 дней после появления первых симптомов. Течение заболевания также зависит от таких факторов, как хронические болезни и состояния иммунной системы.