Установлена еще одна причина тяжелого течения COVID-19

Ученые из Научно-исследовательского института Бергхофера в австралийском Квинсленде выявили новую группу людей, подверженную тяжелому течению коронавируса, пишет Daily Mail со ссылкой на одного из авторов работы Джу-Шенг Онга.

Фото: РИА Новости РИА Новости

К этой группе относятся люди, страдающие изжогой, утверждают исследователи. Они выяснили, что гены, провоцирующие изжогу, могут повлиять и на состояние при COVID-19. В частности, они на 15% повышают риск тяжелого течения и госпитализации при коронавирусе.

Причина в том, что данный недуг имеет общие с «ковидом» факторы риска: ожирение, гипертония, сердечно-сосудистые заболевания и диабет.