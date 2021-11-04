Ученые научились получать топливо из воздуха

Конечно, цена такого топлива намного дороже керосина. Однако авторы надеются, что при определенной политической поддержке эта проблема будет решена. А вот это уже принципиальный момент для всех подобных прорывных революционных технологий. Дело в том, что установки для получений топлива из воды и воздуха известны давно, но их продукт во много раз раз дороже традиционных углеводородов. Одна из причин - эти технологии требуют много энергии, в том числе для процесса извлечения из воздуха углекислого газа. По оценкам специалистов, автомобиль на таком "чудо-бензине" потребляет в пять раз больше энергии, чем электрокар. А в сумме парниковых газов будет выделяться намного больше, чем при использовании бензина или дизельного топлива.