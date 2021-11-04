Данные миллионов пользователей VPN-сервисов утекли в сеть

В открытом доступе в Сети оказались данные 45,5 млн анонимных пользователей мобильных VPN-сервисов. Как пишет издание «Коммерсантъ», среди них информация о 800 тысяч российских граждан.

В открытом доступе оказались логины и пароли пользователей, IP-адреса и идентификаторы устройств тех, кто пользовался сервисами FreeVPN.org и DashVPN.io. Оба сервиса принадлежат компании ActMobile Networks со штаб-квартирой в США.

В базе находились данные с 2017 по 2021 годы.