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Экипаж из шести человек вошел в испытательный комплекс SIRIUS-2021

ТАССиещё 1
15 минут назад

Трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ вошли в наземный испытательный комплекс в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, где они проведут следующие 240 суток в изоляции в рамках международного эксперимента SIRIUS-2021. Об этом передает в четверг корреспондент ТАСС с места событий.

Начался эксперимент по имитации высадки на Луну
Фото: NASANASA

"К началу изоляционного эксперимента приступить", - сказал исполнительный директор проекта Сергей Пономарев.

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В состав экипажа вошли инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов (Россия), врач-хирург ИМБП Виктория Кириченко (Россия), младший научный сотрудник ИМБП Екатерина Карякина (Россия), бакалавр русского языка и литературы из США Уильям Браун, представитель командования космических систем США Эшли Ковальски, а также космонавт-испытатель из ОАЭ Салех Омар аль-Амери.

Россия или США: кому принадлежит Луна

Шестеро добровольцев отработают на Земле сценарий лунной экспедиции, включая выход на ее поверхность. Испытателям в течение 240 суток предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность и вернуться обратно. Специально для эксперимента подготовлены скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.

Международный проект SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, Научное международное исследование в уникальном наземном комплексе) проводится совместно Институтом медико-биологических проблем РАН и Программой исследований человека NASA (Human Research Program) при участии космических агентств России, Германии и Канады, а также специалистов из России, США, Германии, Франции, Италии и других стран.

Проект SIRIUS предусматривает целую серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года, тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. Четыре месяца длилась изоляция в 2018-2019 годах. Также до 2028 года планируется провести три годовых эксперимента.
Наука и техника,Уильям Браун,Олег Блинов,Сергей Пономарев,Центр подготовки космонавтов,NASA,РАН,ИТАР-ТАСС,
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