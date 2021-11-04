Начался эксперимент по имитации высадки на Луну

Трое россиян, два представителя США и один представитель ОАЭ вошли в наземный испытательный комплекс в Институте медико-биологических проблем (ИМБП) РАН , где они проведут следующие 240 суток в изоляции в рамках международного эксперимента SIRIUS-2021. Об этом передает в четверг корреспондент ТАСС с места событий.

Шестеро добровольцев отработают на Земле сценарий лунной экспедиции, включая выход на ее поверхность. Испытателям в течение 240 суток предстоит "добраться" до Луны, "облететь" ее для поиска места посадки, "высадиться" на поверхность и вернуться обратно. Специально для эксперимента подготовлены скафандры со шлемом с элементами виртуальной реальности, в которых экипаж будет выходить на "поверхность" Луны. Предполагается, что исследователи произведут забор проб грунта и будут управлять моделью лунного ровера. Экипаж будет находиться в автономном наземном комплексе и общаться только с центром управления экспериментом по аудиосвязи. С близкими и родственниками связь будет доступна через электронную почту.