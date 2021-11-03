Сбой произошел в работе Instagram и Facebook

В работе социальных сетей Instagram и Facebook произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает функционирование крупных сетевых ресурсов.

Фото: depositphotos/prykhodov depositphotos/prykhodov

О неполадках в основном сообщают жители США, Франции, Германии, Великобритании, Канады, Польши и России.

Большинство пользователей Instagram жалуются на работу приложения, а также испытывают трудности при соединении с сервером и загрузке сайта.

Неполадки в Facebook касаются входа в учетную запись и на сайт.