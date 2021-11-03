Учёные научили искусственный интеллект самостоятельно размножаться

Сейчас, говорится в статье, учёные стремятся создать роботов, которые могли бы самостоятельно адаптироваться к жизни на других планетах или на дне океана. Для этого они должны уметь, помимо всего прочего, и самовоспроизводиться. Над этим и работает профессор Эдинбургского университета Эмма Харт совместно с командой программистов и робототехников. Уже сейчас им удалось разработать искусственный интеллект, который способен с помощью 3D-принтера создавать себе подобных.

Вообще идея самостоятельной эволюции роботов и их воспроизведения не нова. Попытки создания эволюционных алгоритмов начались в 1970-1990-х годах. Затем в 2019 году американские инженеры разработали механическую руку, которая программирует себя сама даже после выхода из строя. В 2020 году инженеры компании Google создали программу AutoML-Zero. Она сама генерирует множество вариантов алгоритмов искусственного интеллекта. По словам специалистов, в дальнейшем эта программа сможет создавать алгоритмы, которые будут обмениваться информацией друг с другом. То есть будет происходить что-то типа «спаривания», когда один набор данных будет перетекать в другой, а в результате образуются два кода в одном. Получившаяся программа сможет, подобно людям, развиваться, менять поведение, внешний вид. Кроме того, будут выявляться и уничтожаться копии получившихся «детей» для облегчения эволюции.