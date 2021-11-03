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Биологи обнаружили рыбу, которая теряет и отращивает по 20 зубов в день

Газета.Ru
3 ноября

Рыба зубастый терпуг теряет по 20 зубов в день и почти сразу отращивает новые, выяснили морские биологи из Университета Райса в США. Об этом они рассказали в статье в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Обнаружена рыба, которая теряет и отращивает по 20 зубов в день
Фото: kknews.cckknews.cc

Зубастый терпуг обитает в основном в северо-восточной части Тихого океана. Это крупная, длиной до 1,5 м рыба, во рту которой около 500 крупных и мелких иглоподобных зубов. Эта особенность делает зубастых терпугов опасными охотниками.

Ученых долгое время интересовало, как терпуг сохраняет зубы острыми все 20-25 лет своей жизни. Чтобы выяснить это, команда исследователей отобрала 20 терпугов и держала их на протяжении 10 дней в резервуаре с морской водой с добавлением красного красителя, окрашивавшего их зубы. После этого рыб на 10 дней переместили в аквариум с обычной водой и еще на 10 — с зеленым красителем. Затем рыб усыпили и осмотрели. Зубы, сохранившиеся с начала эксперимента, должны были быть красновато-зеленоватыми, а новые — просто зелеными.

Всего ученые собрали около 10 тыс. зубов. Оказалось, терпуги теряют 3% зубов — около 20 штук — в день, и на их месте быстро вырастают новые. Наиболее активная смена происходила в глоточных челюстях, которые рыбы используют для пережевывания пищи и перемещения ее из пасти в желудок.

Чем тупее зубы терпуга, тем сложнее ему удерживать и пережевывать добычу, поясняют исследователи. Поэтому способность быстро обновлять их — ключевой аспект для выживания.

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