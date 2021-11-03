Ученые предупредили о смертельном последствии бессоницы

Бессонница на 24% увеличивает риск разрыва аневризмы головного мозга с летальным исходом, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации. Выводы ученых приводит издание «МедикФорум».

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Около 3% взрослых имеют внутричерепные аневризмы - пороки развития кровеносных сосудов головного мозга, большинство из которых никогда не разрываются. Однако у 2,5% из этого числа людей аневризмы разрываются, что приводит к мозговому кровотечению – так называемому субарахноидальному кровоизлиянию (САК). САК – это тип инсульта, при котором кровеносный сосуд на поверхности мозга разрывается и кровоточит в пространство между мозгом и черепом.

Ученые попытались определить факторы риска, которые наряду с курением и высоким кровяным давлением могут способствовать разрыву аневризмы. Авторы исследования оценили связь между аневризмами и потреблением кофе, сном, физической активностью, индексом массы тела (ИМТ), уровнем глюкозы в крови, диабетом 2 типа, артериальным давлением, холестерином, хроническим воспалением и функцией почек.