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Google с 9 ноября усложнит вход в учётную запись

Секрет Фирмыиещё 3
1 час назад

С 9 ноября пользователям Google придётся по-новому заходить в свои учётные записи, сообщил портал Gizmochina. Это связано с тем, что корпорация вводит обязательную двухфакторную аутентификацию, то есть двухуровневую систему проверки безопасности. После ввода пароля нужно будет выполнить ещё один шаг — ввести одноразовый код, присланный по СМС. Усложнение процедуры входа Google анонсировала ещё в мае.

Google с 9 ноября усложнит вход в учетную запись
Фото: Flickr , CC BY 2.0Flickr , CC BY 2.0

Как сообщил Gizmochina, Google рассылает электронные письма и подсказки в приложении о включении двухэтапной аутентификации. Корпорация предупредила, что новая система безопасности автоматически включится 9 ноября.

«После ввода пароля вам нужно будет выполнить второй шаг, уже по мобильному телефону. Держите телефон под рукой при входе в систему. Двухэтапная аутентификация будет автоматически активирована 9 ноября», — говорится в письме.

При каждом входе в учётную запись пользователь будет получать СМС или электронное письмо с одноразовым паролем. Как считают в Google, дополнительная проверка повышает уровень безопасности аккаунтов и личных данных их владельцев. Усложнённый вход должен также решить проблему кражи паролей.

Пока двухфакторная аутентификация установлена далеко не у всех владельцев Google-аккаунтов. После внедрения новой системы безопасности, вход в учётки станет двухфакторным как минимум у 150 млн пользователей.

Ранее усилить меры безопасности для своих пользователей решил «Яндекс». В компании заявили, что усилили защиту единых аккаунтов «Яндекс ID»: теперь пароль будут проверять на безопасность при каждом входе.

Наука и техника,Google,Яндекс,
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