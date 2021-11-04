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Найден эффективный способ лечения рака паразитом

Lenta.ruиещё 1
10 минут назад

Паразит Toxoplasma gondii помогает в борьбе со злокачественными заболеваниями, заявили онкологи из Университета Нинбо и Сельскохозяйственного университета Шаньси в Китае, пишет Journal for ImmunoTherapy Cancer.

Онкологи научились лечить рак паразитами
Фото: Pexels.comPexels.com

По словам медиков, они нашли эффективный способ лечения рака. Паразит живет в клетках хозяина и способен вырабатывать большое количество белков для противодействия его иммунной защите. В ходе эксперимента китайские ученые использовали мутантный штамм Toxoplasma gondii с ограниченной способностью к размножению. Паразит в составе инъекции был введен в «холодные», не имеющие воспаления и не провоцирующие иммунный ответ, раковые клетки мышей.

Эксперты наблюдали, как на месте инъекции началось воспаление. Они зафиксировали увеличение эффективности контрольных точек, благодаря чему выживаемость грызунов повысилась, а рост новообразований замедлился.

Врачи надеются, что в ближайшее время смогут разработать аналогичный метод лечения для людей. Ожидается что таким способом можно будет лечить карциному простаты и многие опухоли у детей.

Ранее ученые из Массачусетского технологического института научились укреплять иммунитет против развития онкологии. Метод основан на сочетании химиотерапии и иммунотерапии. Выяснилось, что удаленные, поврежденные и затем снова введенные в опухоль раковые клетки могут служить триггерами активации иммунной системы.

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