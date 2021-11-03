Упало раскаленное небо: раскрыта тайна пустыни Атакама

Двенадцать тысяч лет назад что-то раскалило полосу земли длиной 70 километров в пустыне Атакама до температуры в тысячи градусов. Теперь ученые выяснили, что это был след взорвавшейся кометы.

Фото: P.H. Schultz/Brown University P.H. Schultz/Brown University

Район неподалеку от поселка Пика в чилийской части пустыни Атакама выглядит так, будто в древности его поместили в колоссальную жаровню — повсюду видны следы расплавленного песка в виде кусков стекла до 50 сантиметров в диаметре. Теперь группа исследователей изучила распределение на местности и состав этих стекол, и выяснила, что именно раскалило равнину.

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Согласно статье, опубликованной в журнале Geology, в образцах расплавленных в древности силикатов содержатся крошечные фрагменты минералов, которые характерны для камней внеземного происхождения. Более того, эти минералы весьма похожи по составу на образцы материала, доставленного на Землю в ходе миссии Stardust под руководством NASA: в 2004 году автоматический аппарат собрал частицы хвоста кометы 81P/Вильда. Сейчас ученые пришли к выводу, что фрагменты в спекшемся стекле — это и есть остатки космического объекта, а именно — кометы, схожей по составу с 81P/Вильда. Около 12 тыс. лет назад она взорвалась над пустыней, и ее раскаленные частицы упали на песок.

«Это первый случай, когда мы видим надежные доказательства, что стекло на Земле было создано тепловым излучением и раскаленными потоками воздуха от болида, взорвавшегося непосредственно над Землей, — говорит Пете Шульц, профессор Брауновского университета (США). — Чтобы оказать настолько сильное воздействие на такую большую площадь, это должен был быть и впрямь мощный взрыв, не идущий ни в какое сравнение с обычными взрывами метеоров».

Кусочки стекла сосредоточены в отдельных клочках земли на обширной территории к востоку от Тамаругаль — плато, зажатого между Андскими горами и побережьем океана. Участки с вкраплениями темно-зеленого и черного стекла разбросаны по полосе длиной 75 километров.

Природное стекло часто образуют вулканы, но в этом случае возможность древнего извержения полностью исключена, и потому долгое время ученые находились в тупике. Некоторые исследователи предполагали, что песок спекся при пожаре, поскольку Атакама не всегда была пустыней — в прошлые эпохи здесь текли реки, росли травы и деревья.

Новое же исследование показало, что характеристики некоторых кусочков стекла исключают и лесной пожар.

Часть фрагментов сформировалась не в состоянии покоя, а была выброшена на большое расстояние, сминалась и скручивалась еще в расплавленном виде — это как раз согласуется с версией взрыва кометы.

На него также указывает и химический состав: в ходе анализа обнаружили минералы группы цирконов, которые частично превратились в бадделеит. Этот минерал, оксид циркония, образуется при температурах выше 1600 градусов, заведомо недостижимых при любом лесном пожаре.

Но наиболее однозначное свидетельство в пользу взрыва кометы — наличие в составе экзотических минералов, кубанита и троилита, которые характерны для метеоритов и других внеземных объектов.

«Эти минералы позволяют нам утверждать, что речь и впрямь идет о комете, — говорит Скотт Харрис, один из авторов исследования. — Совпадение минералогического состава образцов из миссии Stardust и из стекол пустыни Атакама — действительно надежное свидетельство взрыва кометы».

Ученые считают, что необходимо дополнительное исследование, чтобы точно выяснить время формирования стекол, но предварительное датирование показало, что это время совпадает с исчезновением крупных млекопитающих из этого региона. Пока еще рано говорить о причинно-следственной связи между этими двумя событиями, но исследователей заинтриговало это совпадение. Более того, взрыв, гипотетически, могли видеть ранние жители Америки, сравнительно недавно прибывшие в регион.