Развеян миф о пользе умеренного потребления алкоголя

Алкоголь не снижает риски преждевременной смерти, предупреждают ученые из Грайфсвальдского университета в Германии. Несмотря на популярность этого мнения, оно ошибочно: обычно от алкоголя отказываются люди со снижающими продолжительность жизни заболеваниями, что и приводит к разнице в смертности. Исследование было опубликовано в журнале PLOS Medicine.

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Полные трезвенники имеют более высокий уровень смертности, чем те, кто употребляет алкоголь умеренно. Чтобы выяснить причины этого, исследователи собрали данные о 4028 взрослых немцев. В 1996-1997 годах респонденты в возрасте 18-64 лет ответили на ряд вопросов о состоянии своего здоровья, употреблении алкоголя и наркотиков и других вредных привычках. Данные о смертности были получены в ходе 20-летнего наблюдения.

Из опрошенных не употребляли алкоголь более года 477 человек. 90% из них, однако, ранее от него не воздерживались. 72% имели минимум один фактор риска преждевременной смерти, включая алкоголизм в прошлом, ежедневное курение или хронические заболевания. Среди тех, кто не имел подобных факторов риска, разницы в рисках преждевременной смерти по сравнению с пьющими умеренно не наблюдалось. А у воздерживавшихся от алкоголя на протяжении всей жизни риски были ниже.