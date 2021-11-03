Найден крупный резервуар мутаций COVID-19

Ученые из университетов Айовы и Пенсильвании выявили в США сотни зараженных коронавирусом белохвостых оленей. Об этом свидетельствуют результаты их исследования, которое опубликовано на портале Biorxiv.

По данным специалистов, коронавирус передался парнокопытным от людей. После этого COVID-19 стал стремительно распространяться среди животных. В период с апреля 2020 по январь 2021 года ученые отбирали оленей для тестирования в Айове и узнали, что до 80% из них были заражены.

Эксперты считают, что распространение вируса среди наиболее распространенных видов животных в Северной Америке может еще больше затруднить искоренение патогена, если они превратятся в резервуар мутаций COVID-19. По их мнению, в таком случае со временем вирус станет более вирулентным и будет способен обходить нынешние вакцины.

Ранее исследователи из швейцарского Института инфекционных заболеваний и Института вирусологии и иммунологии при Бернском университете совместно с коллегами из Германии и Коста-Рики изучили в лабораторных условиях способность коронавирусной инфекции инфицировать клетки дыхательных путей различных животных, чтобы понять какие виды восприимчивы к COVID-19.

Всего были изучены клеточные культуры 12 видов млекопитающих, включая макаку-резус, кошку, хорька, собаку, свинью, кролика, коз, крупный рогатый скот, ламу, верблюдов и два вида летучих мышей.