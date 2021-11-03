Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как работает тест, с помощью которого можно определить, действительно ли человек сделал прививку от COVID-19.

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По словам ученого, все просто - о вакцинации свидетельствуют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который доставляет в клетки фрагмент генетического материала SARS-CoV-2: в частности, закодированную информацию о структуре S-белка шипа коронавируса.

"Первый компонент "Спутника V" сделан на основе Ad26, который крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента", - объяснил в интервью газете "Известия" Гинцбург.