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Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации

Российская Газета
52 минуты назад

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, как работает тест, с помощью которого можно определить, действительно ли человек сделал прививку от COVID-19.

Гинцбург рассказал о тесте на поддельный сертификат о вакцинации
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСССергей Савостьянов/ТАСС

По словам ученого, все просто - о вакцинации свидетельствуют антитела к мембранному белку аденовируса Ad26, который доставляет в клетки фрагмент генетического материала SARS-CoV-2: в частности, закодированную информацию о структуре S-белка шипа коронавируса.

"Первый компонент "Спутника V" сделан на основе Ad26, который крайне редко встречается у человека, это буквально десятые доли процента", - объяснил в интервью газете "Известия" Гинцбург.

Он добавил, что в НИЦЭМ имени Гамалеи уже больше месяца изучают кровь, поступающую из реанимационных отделений.

Наука и техника,Александр Гинцбург,газета "Известия",
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