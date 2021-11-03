В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

Испытания вакцины Pfizer от коронавируса проводились с нарушениями

Елена Прошина
1 час назад

Клинические испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями. Были зафиксированы случаи фальсификации данных, негативные эффекты скрывались, а личности добровольцев — придавались огласке. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на независимое расследование журналистов BMJ.

Pfizer скрыла побочку и проводила испытания вакцины с нарушениями
Фото: ТАССТАСС

Как пишет издание, к ним в редакцию обратилась бывшая работница компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания препарата. Она сообщила, что компания отстранила ее от должности после неоднократных сообщений о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний, которые она направляла в головное отделение.

Женщина передала изданию фотографии, документы, аудио- и видео доказательства своих слов. Как пишут журналисты BMJ, все ее заявления оказались правдой. Испытания вакцины нарушали все установленные стандарты и нормы. Их результаты периодически подвергались фальсификации, а руководство Pfizer никак не реагировало на жалобы пациентов на серьезные побочные эффекты, пишет BMJ.

Ранее в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Как пишет ТАСС, детская доза будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека, вводить ее будут с интервалом в три недели. Вакцина может появиться в продаже уже в пятницу.

Наука и техника,Фальсификации,Pfizer,"Российская газета",ИТАР-ТАСС,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители