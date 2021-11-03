Pfizer скрыла побочку и проводила испытания вакцины с нарушениями

Клинические испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями. Были зафиксированы случаи фальсификации данных, негативные эффекты скрывались, а личности добровольцев — придавались огласке. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на независимое расследование журналистов BMJ.

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Как пишет издание, к ним в редакцию обратилась бывшая работница компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания препарата. Она сообщила, что компания отстранила ее от должности после неоднократных сообщений о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний, которые она направляла в головное отделение.

Женщина передала изданию фотографии, документы, аудио- и видео доказательства своих слов. Как пишут журналисты BMJ, все ее заявления оказались правдой. Испытания вакцины нарушали все установленные стандарты и нормы. Их результаты периодически подвергались фальсификации, а руководство Pfizer никак не реагировало на жалобы пациентов на серьезные побочные эффекты, пишет BMJ.