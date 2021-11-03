Pfizer скрыла побочку и проводила испытания вакцины с нарушениями

Клинические испытания вакцины Pfizer от COVID-19 проводились с нарушениями. Были зафиксированы случаи фальсификации данных, негативные эффекты скрывались, а личности добровольцев — придавались огласке. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на независимое расследование журналистов BMJ.
Как пишет издание, к ним в редакцию обратилась бывшая работница компании Ventavia Research Group, помогавшей Pfizer проводить клинические испытания препарата. Она сообщила, что компания отстранила ее от должности после неоднократных сообщений о массовых нарушениях при проведении клинических испытаний, которые она направляла в головное отделение.
Женщина передала изданию фотографии, документы, аудио- и видео доказательства своих слов. Как пишут журналисты BMJ, все ее заявления оказались правдой. Испытания вакцины нарушали все установленные стандарты и нормы. Их результаты периодически подвергались фальсификации, а руководство Pfizer никак не реагировало на жалобы пациентов на серьезные побочные эффекты, пишет BMJ.
Ранее в США одобрили применение вакцины Pfizer для детей от 5 до 11 лет. Как пишет ТАСС, детская доза будет составлять примерно третью часть от дозы взрослого человека, вводить ее будут с интервалом в три недели. Вакцина может появиться в продаже уже в пятницу.