Раскрыта причина дефицита «Спутника Лайт»

Одной из причин дефицита вакцины «Спутник Лайт» может быть ревакцинация россиян, которые шесть месяцев назад привились «Спутником V». Так Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи, в котором были разработаны обе версии вакцины «Спутник», прокомментировал «Ленте.ру» нехватку препарата в российских регионах.

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По его словам, «Спутник Лайт» был рекомендован для ревакцинации, и сейчас настало то самое время, когда уже вакцинированные люди должны привиться снова. Нехватка вакцины может быть связана с этим фактором, объяснил Альтштейн.

Однако профессор допустил, что регионы могут страдать от проблем со снабжением, хотя «вакцина производится и должна поставляться».

Ранее стало известно, что ряд регионов России жалуется на нехватку препарата «Спутник Лайт». С такой проблемой столкнулись Санкт-Петербург, Воронежская область, Вологодская область, Курган и Красноярский край.