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Вирусолог Центра Гамалеи прокомментировал дефицит «Спутника Лайт» в России

Елена Прошина
9 минут назад

Одной из причин дефицита вакцины «Спутник Лайт» может быть ревакцинация россиян, которые шесть месяцев назад привились «Спутником V». Так Анатолий Альтштейн, вирусолог, профессор НИЦ имени Гамалеи, в котором были разработаны обе версии вакцины «Спутник», прокомментировал «Ленте.ру» нехватку препарата в российских регионах.

Раскрыта причина дефицита «Спутника Лайт»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, «Спутник Лайт» был рекомендован для ревакцинации, и сейчас настало то самое время, когда уже вакцинированные люди должны привиться снова. Нехватка вакцины может быть связана с этим фактором, объяснил Альтштейн.

Однако профессор допустил, что регионы могут страдать от проблем со снабжением, хотя «вакцина производится и должна поставляться».

Ранее стало известно, что ряд регионов России жалуется на нехватку препарата «Спутник Лайт». С такой проблемой столкнулись Санкт-Петербург, Воронежская область, Вологодская область, Курган и Красноярский край.

1 ноября министр здравоохранения страны Михаил Мурашко заявил, что проблема недостатка препаратов от COVID-19 была решена. Он отметил, что вакцина доступна во всех регионах России, отправка идет везде. Министр также добавил, что введение дополнительных нерабочих дней положительно сказалось на эпидемиологической обстановке в России.

Наука и техника,Анатолий Альтштейн,Михаил Мурашко,Lenta.ru,
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