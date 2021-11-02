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Россиянам рассказали о потенциале туристических поездок на космодром Восточный

Lenta.ru
33 минуты назад

Потенциал туристических поездок на космодром Восточный огромный, в 2021 году на нем было проведено рекордное количество пусков. Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, передает РИА Новости.

Россиянам рассказали о потенциале турпоездок на Восточный
Фото: ТАССТАСС

«Я считаю, что потенциал туризма на космодром Восточный огромный. Особенно если заодно можно будет посетить и Китай — на канатной дороге туда и обратно. У нас в области в целом хороший потенциал в контексте промышленного туризма: газоперерабатывающий завод, строящийся газохимический комплекс, три гидроэлектростанции», — отметил глава региона.

При этом он подчеркнул, что развитие туризма в Приамурье упирается в вопросы транспортной инфраструктуры. В контексте этого разговора Орлов напомнил о строительстве нового международного терминала аэропорта Благовещенска. Там должна появится взлетно-посадочная полоса, которая сможет принимать широкофюзеляжные самолеты. Запустить ее планируется в 2023-2024 годах.

«Кстати, на космодроме Восточный тоже строится взлетно-посадочная полоса», — сказал Орлов.

Ранее генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявлял, что Илона Маска могут пригласить на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Он добавил, что с Восточного планируют запустить новый пилотируемый корабль «Орел». Первый тестовый полет намечен на декабрь 2023 года.

Наука и техника,Василий Орлов,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,РИА Новости,
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