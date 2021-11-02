Ученые раскрыли убийство китайца 1300-летней давности

Ученые выяснили, кем при жизни был мужчина, чей скелет нашли в шахте, ведущей к древней китайской гробнице. Статья об этом опубликована в Archaeological and Anthropological Sciences.

Фото: Qian Wang/Live Science Qian Wang/Live Science

Первоначально останки обнаружили в 2010 году в Нинся-Хуэйском районе и сочли, что 25-летний мужчина умер при попытке разграбить могилу, построенную 2 тысячи лет назад, за 700 лет до его смерти. Дело в том, что так погибли многие расхитители гробниц.

Новое исследование под руководством Цзинина Цзоу из Цзилиньского университета (Китай) раскрыло подлинные обстоятельства смерти мужчины. Он был убит: его скелет имеет множество повреждений, свидетельствующих о сильных ударах по груди, спине и голове. Рядом со скелетом также нашли меч – предполагаемое орудие убийства.

«Этот случай доказывает, что тактика прятать трупы жертв в существующих могилах существует с давних пор, – пишут авторы исследования. – Это сродни идее спрятать дерево в лесу, и, вероятно, подобным образом убийцы хотели скрыть доказательства и избежать наказания».