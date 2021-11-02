В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 71.48EUR 82.96
Войти в почту

В Windows 11 нашли тысячи пустых папок

Lenta.ru
1 час назад

В Windows 11 обнаружили ошибку, в результате которой система создает пустые каталоги. Об этом сообщили авторы блога gHacks.

В Windows 11 нашли тысячи пустых папок
Фото: Windows / YoutubeWindows / Youtube

Пустые папки нашли в системном разделе операционной системы. По словам специалистов, они появляются в подразделе Local раздела AppData — здесь обычно хранятся используемые приложениями данные. Как заметили авторы, как правило, система создает десятки или сотни пустых каталогов, название которых заканчивается на слово .tmp. Причем, по сообщениям некоторых пользователей, иногда их количество исчисляется тысячами штук.

Некоторые папки могут быть скрыты: для их поиска может потребоваться включение отображения скрытых файлов операционной системы. Как заметили специалисты, они не могут объяснить появление пустых каталогов в системном разделе Windows. По-видимому, тысячи папок никак не влияют на производительность ОС.

Позже авторы заметили, что подобная ошибка существует как минимум с 2019 года. У некоторых пользователей Windows 10 также появляются пустые каталоги.

Ранее пользователи обратили внимание, что после очередного обновления Windows 11 в системе сломалась функция удаленной печати. Представители Microsoft пообещали исправить ошибки в будущем.

Наука и техника,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители