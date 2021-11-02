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Перуанские археологи нашли древние жертвоприношения детей

Газета.Ru
34 минуты назад

Первые свидетельства ритуальных жертвоприношений, связанных с культурой индейцев вари, были обнаружены в предгорьях Перуанских Анд, в регионе Ламбаеке. Всего археологи нашли 29 человеческих тел, похороненных примерно тысячу лет назад в священном месте (вака, или уака) вблизи поселка Санта-Роса-де-Пукала, на северо-западе Перу. Об этом пишет издание Live Science.

Перуанские археологи нашли древние жертвоприношения детей
Фото: Edgar Bracamonte Levano/Live ScienceEdgar Bracamonte Levano/Live Science

К культуре вари относятся четыре скелета, принадлежащие двум маленьким детям, одному подростку и одному взрослому человеку. По словам Эдгара Бракамонте Левано, руководителя раскопок и археолога-исследователя из перуанского Музея Королевских гробниц Сипана, эти четыре скелета представляют собой первые известные в регионе случаи человеческих жертвоприношений цивилизации вари. Помимо человеческих останков, при раскопках были обнаружены также скелеты восьми морских свинок, нескольких лам и альпак (домашних животных, родственных ламам), все они также были принесены в жертву. В захоронении обнаружены еще горшки, сосуды и нож с лезвием в форме полумесяца.

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О том, что эти захоронения принадлежат именно вари, говорят три характерные D-образные ограждения, типичные для сооружений религиозного назначения в этой культуре. По мнению Бракамонте Левано, человеческие жертвоприношения могли стать «частью возможного ритуала, проведенного перед началом строительства этих религиозных сооружений в стиле вари». Был, впрочем, еще и пятый покойник, который подвергся вторичному захоронению. Вначале он был похоронен в другом месте, затем его перезахоронили внутри D-образного ограждения.

Остальные 25 скелетов принадлежали людям, не приносившимся в жертву и принадлежавшим другой доколумбовой культуре — мочи́ка, или моче. Эта цивилизация процветала на территории нынешнего Ламбаеке примерно с 100 по 700 год н.э., а позже ее вытеснили с этих территорий вари. В отличие от искусства вари, которое тяготеет к абстрактным формам и узорам, искусство моче славится своим более буквальным, натуралистическим стилем. По словам Бракамонте Левано, это делает артефакты двух культур легко различимыми.

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